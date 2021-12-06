Кто из россиян должен следующим после Семёнова вернуться из Северной Америки в КХЛ?

Сегодня, 6 декабря, нападающий Кирилл Семёнов вернулся из «Торонто Мэйпл Лифс» в омский «Авангард», с которым в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Гагарина. Несмотря на то что в АХЛ Семёнов был лучшим бомбардиром фарм-клуба «Мэйпл Лифс», в главной команде форварду закрепиться не удалось – он провёл только три встречи в НХЛ и не отметился в них результативными баллами.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто из россиян должен следующим после Семёнова вернуться из Северной Америки в КХЛ?» и предлагает следующие варианты.

Владимир Ткачёв (нападающий, «Лос-Анджелес Кингз»), Анатолий Голышев (нападающий, «Нью-Йорк Айлендерс»), Егор Чинахов (нападающий, «Коламбус Блю Джекетс»), Владислав Провольнев (защитник, «Аризона Койотс»), Даниил Мироманов (защитник, «Вегас Голден Найтс»), Михаил Мальцев (нападающий, «Колорадо Эвеланш»), другой хоккеист или никто не должен возвращаться, у всех есть перспективы в НХЛ.