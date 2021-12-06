Ковальчук: Овечкин — один из тех, кого видим в роли капитана сборной России на Олимпиаде

Менеджер сборной России по работе с игроками НХЛ Илья Ковальчук сообщит, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может стать капитаном команды на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Александр Овечкин будет капитаном олимпийской сборной России? Думаю, мы это официально объявим чуть попозже. Но все мы знаем Саню как вожака.



Он свои лидерские качества демонстрирует из года в год. Конечно, Овечкин – один из тех, кого мы видим в роли капитана», – цитирует Ковальчука «Матч ТВ».



Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В на предварительном этапе вместе с командами Чехии, Дании и Швейцарии. Матчи пройдут с 9 по 13 февраля.