Овечкин побил результат Мариана Госсы по результативным передачам в НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Анахайм Дакс».
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. На счету российского нападающего Александра Овечкина результативная передача, которая стала для него 610-й в 1223 матче за карьеру в НХЛ. По этому показателю Александр вышел на чистое 88-е место в истории лиги, покорив результат Мариана Госсы. Ближайшей целью для Овечкина в этой номинации является Род Гилберт (615 передач в 1065 играх).
Отметим, россиянин набрал 40-е (20+20) очко в нынешнем сезоне НХЛ.
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