Овечкин обошёл Курри по матчам с 2+ очками за карьеру в НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Анахайм Дакс». Матч завершился победой хозяев по буллитам – 4:3.
36-летний российский нападающий «столичных» Александр Овечкин провёл на льду 23 минуты 25 секунд и заработал коэффициент полезности «0», оформив ассистентский дубль. Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Овечкин провёл свой 386 матч в заокеанской карьере с 2+ очками за матч и обошёл по этому показателю финна Яри Курри. Среди европейских хоккеистов НХЛ Александр занимает по этому показателю третье место – впереди лишь Стэн Микита (403) и Яромир Ягр (540).
Всего за карьеру в НХЛ Овечкин принял участие в 1223 матчах, в которых записал в свой актив 750 голов и сделал 611 результативных передач.
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