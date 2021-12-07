Гюнцель побил рекорд Малкина в «Питтсбурге» по длительности выездной результативной серии

27-летний крайний американский форвард «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель превзошёл клубный рекорд по длительности выездной результативной серии, который установил российский нападающий Евгений Малкин в сезоне-2008/2009. Об этом информирует пресс-служба лиги в «Твиттере».

Серия Гюнцеля с набранными очками составляет уже 12 игр, в которых он набрал 17 (10+7) очков. Предыдущее достижение Малкина – 11 игр кряду.

В НХЛ лидер по этому показателю Уэйн Гретцки, который набирал очки в 16 встречах подряд в сезоне-1990/1991, следом за ним Мэтс Сандин – 14 матчей в сезоне-1992/1993, замыкает тройку лучших Брэндан Шэнахан – 12 игр в сезоне-2006/2007, что является аналогичным показателем Джейка Гюнцеля и Пола Коффи в сезоне-1986/1987.

Всего на счету Гюнцеля в текущем сезоне 24 (13+11) очка в 24 матчах.