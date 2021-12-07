Американский эксперт: игроки НХЛ боятся, что на ОИ что-то пойдёт не так в случае заражения

Обозреватель Lohod.com Винс Меркольяно поделился мнением о возможности участия игроков из Национальной хоккейной лиги в Олимпийских играх 2022 года.



«Не сказал бы, что пора паниковать, но есть шанс, что Олимпиаду отменят или что игроки НХЛ туда не поедут. Такая возможность есть. Знаю, что игроки очень хотят там сыграть, но думаю, в то же время боятся, что что-то пойдёт не так, если они заразятся.



Слышал, придётся сидеть в Китае три недели, если сдашь положительный тест, а это помешает сезону НХЛ. К сожалению, тут много рисков, поэтому случится может всё, что угодно. Не удивлюсь, если игроки НХЛ не поедут. На данный момент Олимпиада по-прежнему в планах, но всё может измениться в любой момент», — сказал Меркольяно в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.