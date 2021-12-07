«Боже мой». Твиттер «Вашингтона» — о буллите Овечкина

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Анахайм Дакс». Матч завершился победой хозяев по буллитам – 4:3.



В серии послематчевых буллитов свою попытку реализовал российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Твиттер-аккаунт столичного клуба отреагировал на данный эпизод. «Боже мой», — написано в сообщении «Кэпиталз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Вашингтона».

В основное время команды по три раза сумели поразить ворота друг друга – за «Вашингтон» отличились Том Уилсон, Карл Хагелин и Джон Карлсон, за «Анахайм» забрасывали Джош Мэнсон, Сонни Милано и Винни Леттьери.



В серии буллитов также свои попытки реализовали Даниэль Спронг и Джон Карслон («Вашингтон»), а также Трой Терри и Джейми Драйсдейл («Анахайм»).