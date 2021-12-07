И. Гимаев: отношение Хартикайнена к игре возмущает. По башке ему надо дать, по-хорошему

Трёхкратный чемпион мира Ирек Гимаев оценил игру «Салавата Юлаева» и нападающего Теэму Хартикайнена.



«Хартикайнен провалил игру с «Динамо» и был выведен из состава на игру с «Адмиралом». Является ли он сейчас корнем проблем в команде? Проблемы вообще с иностранцами. В целом с этой пятёркой, которая всегда тащила команду, была ведущей.

Особенно показательными стали поведение и игра Хартикайнена в матче с «Динамо», когда его очень легко обыграли на своей синей линии, играя «пять на пять». Он даже усом не повёл, как говорится, чтобы помочь обороне. Это выглядело даже где-то демонстративно. Я не понял. Вроде мастер… Он определённо мастер, обычно отношение у него к хоккею на все сто процентов. И тут такая картина… Меня она очень и очень удивила. Поэтому я не знаю, что там за отношения с тренерским составом, что в голове у Хартикайнена. Я удивился, очень удивился (в плохом смысле этого слова).

Вратарская линия меня тоже, прямо сказать, не радует. Особенно последние игры. Там и шайбу «заглотили», если не ошибаюсь, в Хабаровске. Грубо говоря, там от дальней синей линии бросили — гол. Вратарь как будто ворон считал. В итоге иностранцы, которые делали погоду и вели команду за собой, играют, мягко говоря… Как их «возят» в своей зоне, это не игра высоких мастеров!

Очень хочется, чтобы игра изменилась. Да, спад. Но отношение… Вот Хартикайнена и посадили на игру, дали подумать, может даже санкции какие-нибудь внутренние по контракту там есть (этих нюансов не знаю, конечно). Но по-хорошему, по башке ему надо дать, чтобы задумался. Так относиться нельзя не только к себе, но и к любителям хоккея в Уфе, к команде. Меня это, прямо скажем, возмутило.

Правильно ли Лямся поступил, что на одну игру вывел Хартикайнена из состава? Возможно, это поможет. Лямся должен это чувствовать, это такой щепетильный момент внутри команды. Он почувствовал, что нужно так сделать. Это чисто его педагогика. Не знаю, посмотрим, что следующие матчи покажут, что отношение игрока к команде и игре покажет. Очень хочется верить. Чемпионат ещё длинный, надо, естественно, попасть в плей-офф и там уже всё доказывать. Но это был плохой симптом.

Влияет ли провальная игра Хартикайнена на других хоккеистов? Очень влияет. Особенно его отношение. Да, может не получаться, всякое может быть, но вот это пофигистическое отношение, как я его увидел… Такой мастер и такое отношение в последних играх… Так нельзя. Конечно, это влияет на атмосферу внутри команды. Так нельзя делать, это очень плохо», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Ермаковой.