Панин — о слухах о возможной отставке Лямся: ну видел я эту новость. И что?

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (5:0).



«Зачем убрал «Кока-Колу» со стола? Я не пью колу более двух лет. И мясо не ем, я за умеренное употребление сахара. Слежу за питанием.



Результативная игра в этом сезоне? Я думал над этим. У меня были психологические моменты. У меня всегда была роль в первом звене: стоять на синей линии и страховать. Я только недавно вернулся в первую пятёрку. У меня в других звеньях были напарники, которые могли страховать. Поэтому я мог позволить себе подключаться к атакам.



Почему проигрываем «Ак Барсу»? Эмоции вокруг дерби есть всегда. Ходить и думать об «Ак Барсе»? Нет, я так не думаю. Это командная работа. Нужно наладить свою игру. Насколько сложно играть в обороне в первом звене? Я за агрессивную оборону. Стараюсь её показывать в первом звене. У нас после поездки было командное собрание.



В СМИ была информация, что Лямся могут отправить после выездной встречи с «Адмиралом»? Я минимально читаю спортивные новости. Не обращаю внимания. Снимать Лямся? Мы думаем о команде, а не о том, что надо выйти и за кого-то биться. Вы поймите, что мы выходим играть на победу. Ну видел я эту новость. И что?



Ждал сегодня провокаций от соперника, драк? Не ждал, но всегда готов к дракам», — приводит слова Панина «Горобзор.ру».