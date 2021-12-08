Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Артемий Панарин набрал 500-е очко в НХЛ

Артемий Панарин набрал 500-е очко в НХЛ
Комментарии

В эти минуты в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. Единственную шайбу забросил Джейкоб Труба. Результативной передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин.

Таким образом, Панарин набрал 500-е очко в НХЛ. Он провёл 457 матчей, в которых забил 172 гола и сделал 323 результативные передачи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Рейнджерс».

В нынешнем сезоне НХЛ российский нападающий принял участие в 24 матчах, в которых забил 7 голов и сделал 20 результативных передач при коэффициенте полезности «+7».

«Шестёркин — новый Лундквист? Он лучший игрок «Рейнджерс», но так говорить рано» «Шестёркин — новый Лундквист? Он лучший игрок «Рейнджерс», но так говорить рано»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021