Артемий Панарин набрал 500-е очко в НХЛ

В эти минуты в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».
На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. Единственную шайбу забросил Джейкоб Труба. Результативной передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин.
Таким образом, Панарин набрал 500-е очко в НХЛ. Он провёл 457 матчей, в которых забил 172 гола и сделал 323 результативные передачи.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Рейнджерс».
В нынешнем сезоне НХЛ российский нападающий принял участие в 24 матчах, в которых забил 7 голов и сделал 20 результативных передач при коэффициенте полезности «+7».
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