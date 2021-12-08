Полностью русский гол «Сент-Луиса»: Тарасенко забил с передач Барбашёва и Бучневича

В эти минуты в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Флориду Пантерз».



На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей.



На 5-й минуте второго периода хозяевам удалось отметиться полностью русским голом. Автором заброшенной шайбы стал Владимир Тарасенко, а вот ассистировали ему Иван Барбашёв и Павел Бучневич. Данный гол стал для Тарасенко первым за 11 матчей.



В текущем сезоне Тарасенко провёл за «Сент-Луис» 25 игр, 7 раз отметился заброшенными шайбами и 12 раз ассистировал партнёрам.



Всего в НХЛ у российского форварда 556 матчей и 462 очка (225+236).

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