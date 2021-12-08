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«Детройт» уступил «Нэшвиллу», у Наместникова голевая передача

«Детройт» уступил «Нэшвиллу», у Наместникова голевая передача
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Райан Джохансен, Роман Йози, Ник Казинс, Данте Фаббро и Ээли Толванен. Среди хозяев отметились заброшенными шайбами Робби Фаббри и Майкл Расмуссен. Российский нападающий Владислав Наместников отметился результативной передачей. Другой российский форвард Яков Тренин очков не набрал.

«Нэшвилл» в прошлом матче обыграл «Монреаль Канадиенс» в овертайме со счётом 4:3.

«Детройт», в свою очередь, прервал серию из пяти побед подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2021, среда. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 5
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Джохансен (Дюшейн, Йози) – 12:32' (5x4)   0:2 Йози (Фаббро, Джохансен) – 17:43' (5x5)   1:2 Фаббри (Зутер, Зайдер) – 29:58' (5x4)   1:3 Казинс (Йози) – 42:33' (5x5)   1:4 Толванен (Фаббро, Джохансен) – 47:06' (5x5)   2:4 Расмуссен (Эрни, Наместников) – 48:57' (5x5)   2:5 Фаббро (Боровецки) – 59:29' (en)
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