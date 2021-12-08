«Детройт» уступил «Нэшвиллу», у Наместникова голевая передача

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.



В составе победителей забивали Райан Джохансен, Роман Йози, Ник Казинс, Данте Фаббро и Ээли Толванен. Среди хозяев отметились заброшенными шайбами Робби Фаббри и Майкл Расмуссен. Российский нападающий Владислав Наместников отметился результативной передачей. Другой российский форвард Яков Тренин очков не набрал.



«Нэшвилл» в прошлом матче обыграл «Монреаль Канадиенс» в овертайме со счётом 4:3.



«Детройт», в свою очередь, прервал серию из пяти побед подряд.