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Панарин забросил восьмую шайбу в сезоне за «Рейнджерс»

Панарин забросил восьмую шайбу в сезоне за «Рейнджерс»
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В эти минуты в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче ничейный – 2:2.

Российский нападающий Артемий Панарин забросил восьмую шайбу в сезоне за «Рейнджерс. Ассистировали же ему Мика Зибанеджад и Крис Крайдер.

Также Панарин поучаствовал и в первом голе своей команды. Нападающий отдал результативную передачу на Джейкоба Трубу.

Таким образом, Панарин набрал 501-е очко в НХЛ. Он провёл 457 матчей, в которых забил 174 гола и сделал 323 результативные передачи.

В нынешнем сезоне НХЛ российский нападающий принял участие в 24 матчах, в которых забил 8 голов и сделал 20 результативных передач при коэффициенте полезности «+7».

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