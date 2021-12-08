В эти минуты в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».



На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче ничейный – 2:2.



Российский нападающий Артемий Панарин забросил восьмую шайбу в сезоне за «Рейнджерс. Ассистировали же ему Мика Зибанеджад и Крис Крайдер.



Также Панарин поучаствовал и в первом голе своей команды. Нападающий отдал результативную передачу на Джейкоба Трубу.



Таким образом, Панарин набрал 501-е очко в НХЛ. Он провёл 457 матчей, в которых забил 174 гола и сделал 323 результативные передачи.



В нынешнем сезоне НХЛ российский нападающий принял участие в 24 матчах, в которых забил 8 голов и сделал 20 результативных передач при коэффициенте полезности «+7».

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