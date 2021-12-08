Игрока «Чикаго» увезли со льда на носилках после жёсткого силового приёма

На стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) идёт второй периода очередного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На данный момент счёт во встрече равный – 2:2.
В составе «Чикаго» отличились Густафссон и Дак. Труба забросил первую шайбу «Рейнджерс», у Панарина голевая передача. Во втором периоде Артемий Панарин забил сам.
На 14-й минуте второго периода Джейкоб Труба жестко сыграл против нападающего «Чикаго» Джуджхара Хайра, нанеся тому серьёзную травму. Команды в полных составах вышли на лёд, игрок «Блэкхоукс» покидал площадку на носилках. Видео силового приёма можно посмотреть здесь.
Труба через несколько минут после силового приёма также успел поучаствовать в драке с игроком «Чикаго» Стиллманом, оба хоккеиста были удалены на 5 минут.
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