«Рейнджерс» впервые под руководством Жерара Галлана выиграли семь матчей кряду

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.
Эта победа стала для «синерубашечников» седьмой кряду, что является лучшей серией под руководством канадского тренера Жерара Галлана, который возглавил команду в прошлое межсезонье. Из последних 12 матчей нью-йоркцы выиграли 11, что позволило им с 37 очками подняться на четвёртое место в Восточной конференции и всей лиге. В этом сезоне «Рейнджерс» провели 24 матча, в которых одержали 17 побед.
В составе победителей забивали российский нападающий Артемий Панарин (дважды), Джейкоб Труба, Крис Крайдер, Баркли Гудроу и Кевин Руни. У хозяев заброшенными шайбами отметились Эрик Густафссон и Кирби Дак. Также на счету Панарина две голевые передачи. У российского голкипера Александра Георгиева 24 сейва.
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