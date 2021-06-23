Что ждёт команду Панарина в следующем сезоне? Новый вектор развития «Рейнджерс»

Минувшей ночью «Монреаль Канадиенс» одержал победу в пятом матче полуфинала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (4:1). Теперь канадский клуб находится в одном шаге от выхода в главную серию сезона. «Канадиенс» являются старейшим и самым титулованным (24 Кубка Стэнли) клубом в истории НХЛ. При этом последний раз «Монреаль» выходил в финал плей-офф в 1993 году. В финале Кубка «Монреаль» сошёлся в борьбе за трофей с ведомыми Уэйном Гретцки «Лос-Анджелес Кингз». Выиграв серию 4-1, «Монреаль Канадиенс» завоевал 24-й и на сегодняшний день последний Кубок Стэнли. С тех пор канадский клуб никогда не выходил в финал плей-офф.

Новость по теме Самый титулованный клуб в истории НХЛ может вернуться в финал Кубка Стэнли спустя 28 лет

Годом спустя свой последний Кубок Стэнли завоевал ещё один представитель «Оригинальной шестёрки» НХЛ — «Нью-Йорк Рейнджерс». На протяжении следующих 27 лет самый богатый клуб североамериканской лиги постоянно ставил перед собой амбициозные цели, но год за годом терпел огромное разочарование в плей-офф. Несколько лет назад руководство «синерубашечников» пошло на кардинальные меры, объявив курс на перестройку. Строить команду с нуля доверили молодому специалисту Дэвиду Куинну, который отработал в «Рейнджерс» три сезона. За это время американский специалист совместно с фронт-офисом ньюйоркцев заложил хороший фундамент на будущее, собрав в команде огромное количество молодых талантов. Но реального результата Куинну добиться не удалось, за что он и поплатился своим местом в клубе. Ещё раньше «Рейнджерс» отказались от услуг генерального менеджера Джеффа Гортона.

Новость по теме Бывший генменеджер «Рейнджерс» Гортон опубликовал первое заявление после своей отставки

Новым генменеджером «синерубашечников» стал бывший помощник Гортона – известный в прошлом хоккеист Крис Друри. Первым шагом Друри после назначения на свою должность стало приглашение на пост главного тренера Жерара Галлана. В качестве тренера «Вегас Голден Найтс» в дебютном для команды сезоне-2017/2018 Галлан вывел «рыцарей» в финал Кубка Стэнли. В том же году его наградили призом Джека Адамса как лучшего тренера лиги. Впоследствии пути тренера и «Вегаса» разошлись, и нынешний сезон НХЛ канадский специалист пропустил.

Зато 57-летний тренер привёл сборную Канады к золотым медалям на чемпионате мира 2021 года, после чего и получил приглашение в «Рейнджерс». Накануне Друри и Галлан дали первую совместную пресс-конференцию в новом качестве. Специалисты рассказали о новом векторе развития команды. Изучаем главные моменты их выступления, которые касаются перспектив команды самого дорогого российского хоккеиста Артемия Панарина в новом сезоне НХЛ.

О назначении на должность

Жерар Галлан: «Эта команда готова к взлёту. У нас хорошая команда, хороший состав. Когда мы впервые поговорили с Крисом о возможной работе, я ушёл с переговоров с очень хорошими ощущениями. С Крисом мне было очень комфортно говорить. И тогда я сказал жене: «Надеюсь, что всё получится, потому что отправиться в Нью-Йорк было бы здорово». Это крупный рынок, где играет хорошая хоккейная команда».

Крис Друри: «Мне кажется, что он был идеальным кандидатом на эту должность с первого дня поиска нового тренера. Он идеально подходит для того, чтобы добиваться наших целей. Жерар приковывает к себе внимание в любом месте, где бы ни оказался. Мне не терпится увидеть, что он сделает с нашей командой».

О текущем составе «Рейнджерс»

Ж. Г.: «Думаю, что у «Рейнджерс» действительно очень хороший состав. Когда смотришь на команду и видишь в ней талантливых молодых игроков и опытных ветеранов, понимаешь, что эта команда готова сделать ещё один шаг.

Я буду учитывать тот опыт, который наработал в своих прежних командах. Мы будем ставить систему игры на первое место и готовиться день за днём к новому матчу. Я не собираюсь размышлять о том, что было в прошлом с этой командой. Мы переворачиваем страницу и движемся вперёд.

Когда мне представилась возможность стать главным тренером «Рейнджерс», то я был очень взволнован, увидев состав команды. Я знаю, что мы готовы прогрессировать, и, надеюсь, это будет действительно большой шаг».

В свою очередь, генеральный менеджер «Рейнджерс» рассказал о возможной перестройке состава после назначения Галлана на пост главного тренера.

К. Д.: «Трудно не смотреть на матчи этого плей-офф и не замечать ту физическую силу, энергию, усилия и интенсивность, которые требуются для успеха. Нам, безусловно, нужно будет играть таким образом, чтобы добиться успеха в регулярном сезоне и в плей-офф.

Мы всегда ищем способы улучшить свой состав и добавить в него новые элементы, как и каждая команда в лиге. Каждая команда в лиге сейчас смотрит за ходом плей-офф. Мы все хотим, чтобы за нас играли более сильные игроки, и мы ничем не отличаемся от других команд».

О системе игры

Ж.Г.: «Я хочу, чтобы у нас была самая трудолюбивая команда в лиге. Хочу, чтобы мы упорно соревновались, упорно сражались и чтобы соперники говорили: «Знаешь, что? Эта команда усердно работает каждую ночь. Они упорно соревнуются в течение 60 минут, и именно поэтому они выигрывают матчи каждый вечер».

Мы можем сделать много хороших вещей. можем быть опытными. Можем быть талантливыми. Но если работа не стоит на первом месте, мастерство и талант не слишком далеко продвинутся в будущем.

Знаете, я ненавижу говорить о прошлом, но, когда я работал в «Вегасе», мы пошли в тренировочный лагерь с конкретным игровым планом. Мы установили нашу систему, при которой вся команда должна работать на каждом футе льда. Все хорошо трудятся в защите – все хорошо играют в атаке. У каждого человека должна быть своя роль в хоккейной команде. Вот что для меня важно. Чтобы выигрывать матчи, 15 человек недостаточно. Вам нужны 23 человека из вашего состава, чтобы побеждать в матчах каждую ночь».

О молодых игроках в команде

Ж. Г.: «Не думаю, что молодые игроки должны играть в четвёртом звене. Для них есть топ-6 и топ-9, а в четвёртой линии от них не будет большой пользы. Мы знаем, что в нашей команде собраны очень талантливые молодые хоккеисты. И должны дать им возможность проявить себя в полной мере. У них будут все шансы показать себя, но и они должны соответствовать нашей программе. Они должны доказать, что заслуживают время на льду. Я смотрю на наш состав и вижу очень талантливую команду, так что они должны убедиться, что достойны того игрового времени, которое они получают. Мы хотим развивать игроков, но также мы хотим и побеждать в каждом матче. Такая вот ситуация».

О массовой драке с «Вашингтоном» в конце регулярки

Ж.Г.: «Я не имел ничего общего с «Рейнджерс», когда в ту ночь смотрел за их игрой с «Вашингтоном». После инцидента в предыдущем матче, игроки «Рейнджерс» заступились за своего партнёра, устроив драку «пять на пять». Я смотрел тот матч по телевизору и сразу сказал, что они установили стандарт поведения.

«Знаете что? Мы гордимся нашей командой. Мы гордимся нашей группой. И мы собираемся показать это», — вот что они хотели сделать. Я думаю, что тот матч имел большое значение для становления команды. Повторюсь, что на тот момент я не имел никакого отношения к данному коллективу, но я сразу подумал, что это важный шаг для «Рейнджерс».

О выборе капитана

К.Д.: «Я думаю, что, выбор капитана команды является очень важной задачей. Для меня это приоритет, но, в конце концов, им должен стать нужный человек. Я не заинтересован в том, чтобы просто дать кому-нибудь эту должность и сказать, что теперь у нас есть капитан.

Однако я думаю, что у нас в раздевалке собрано много лидеров, которые сделали большие шаги в своём развитии за последние пару лет, включая вторую половину минувшего сезона, так что я с нетерпением жду возможности поговорить с Жераром о данном вопросе. Мы уже немного поговорили об этом во время собеседования, так что посмотрим, чем всё это закончится».

Новость по теме Панарин назначен одним из четырёх альтернативных капитанов «Рейнджерс»

О задаче на новый сезон

К.Д.: «Моя цель и надежда – выйти в следующем году в плей-офф. Обязательно ли это? Я так не думаю. Но я хочу, чтобы все знали, что при таланте этой команды мы обязаны там быть».