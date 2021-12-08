Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Амур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Американский журналист – о травме Хайры: мы должны изменить свод правил

Американский журналист – о травме Хайры: мы должны изменить свод правил
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2. Журналист Мэтт Ларкин прокомментировал эпизод с травмой Джуджхары Хайры.

«Я понимаю, что силовой приём Трубы на Хайре страшный. Но попадание было законным. Основная точка соприкосновения с грудью. Случайный контакт с головой.

Если мы не хотим, чтобы эти удары были в игре – я точно не хочу – мы должны изменить свод правил. Сделайте любой случайный контакт головы незаконным. Как есть сейчас? Это законный хит, извините», написал Ларкин в «Твиттере».

На 14-й минуте второго периода Джейкоб Труба жестко сыграл против нападающего «Чикаго» Джуджхара Хайра, нанеся тому серьёзную травму. Команды в полных составах вышли на лёд, игрок «Блэкхоукс» покидал площадку на носилках.

Новость по теме
Игрока «Чикаго» унесли со льда на носилках после жёсткого силового приёма
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021