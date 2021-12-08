Американский журналист – о травме Хайры: мы должны изменить свод правил

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2. Журналист Мэтт Ларкин прокомментировал эпизод с травмой Джуджхары Хайры.
«Я понимаю, что силовой приём Трубы на Хайре страшный. Но попадание было законным. Основная точка соприкосновения с грудью. Случайный контакт с головой.
Если мы не хотим, чтобы эти удары были в игре – я точно не хочу – мы должны изменить свод правил. Сделайте любой случайный контакт головы незаконным. Как есть сейчас? Это законный хит, извините», написал Ларкин в «Твиттере».
На 14-й минуте второго периода Джейкоб Труба жестко сыграл против нападающего «Чикаго» Джуджхара Хайра, нанеся тому серьёзную травму. Команды в полных составах вышли на лёд, игрок «Блэкхоукс» покидал площадку на носилках.
- 8 декабря 2021
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