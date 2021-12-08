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«Сибирь» всухую обыграла «Нефтехимик» и догнала «Авангард»

«Сибирь» всухую обыграла «Нефтехимик» и догнала «Авангард»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» обыграла «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась в овертайме со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2021, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 3
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Шор – 16:59' (5x5)   0:2 Шаров (Голубев, Мёрфи) – 56:19' (5x4)   0:3 Пьянов – 58:34' (en)

На 17-й минуте Ник Шор вывел новосибирцев вперёд. На 57-й минуте Александр Шаров, реализовав численное большинство, увеличил преимущество гостей. Очки за результативные передачи получили Денис Голубев и Тревор Мёрфи. На 59-й минуте Валентин Пьянов установил итоговый счёт встречи, забросив шайбу в пустые ворота. Шат-аут оформил голкипер новосибирцев Харри Сятери.

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