«Сибирь» всухую обыграла «Нефтехимик» и догнала «Авангард»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» обыграла «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась в овертайме со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.

На 17-й минуте Ник Шор вывел новосибирцев вперёд. На 57-й минуте Александр Шаров, реализовав численное большинство, увеличил преимущество гостей. Очки за результативные передачи получили Денис Голубев и Тревор Мёрфи. На 59-й минуте Валентин Пьянов установил итоговый счёт встречи, забросив шайбу в пустые ворота. Шат-аут оформил голкипер новосибирцев Харри Сятери.