Появилось изображение формы сборной России по хоккею на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

«Чемпионату» стал известен возможный вариант формы, в которой сборная России по хоккею отправится на Олимпийские игры в Пекин. Сборная России отправится в Китай под нейтральным флагом, на выездном (белая) и домашнем (красная) комплекте была добавлена надпись olympic athlete of russia. Окончательный вариант формы будет утверждён Федерацией хоккея России.



Напомним, в 2018 году сборная России уже выступала под нейтральным статусом на Олимпиаде в Южной Корее. Тогда за основу формы был взят тот же комплект, разработанный компанией Nike, который изначально планировался для участия в Играх-2018. Но после того как было принято решение, что сборная России отправится в Южную Корею под нейтральным флагом, на выездном (белая) и домашнем (красная) комплектах была добавлена надпись olympic athlete of russia, а с формы был убран герб, который был в первоначальном варианте. Тот турнир завершился победой России.