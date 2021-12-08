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«Локомотив» на последней минуте матча вырвал победу у «Авангарда»

«Локомотив» на последней минуте матча вырвал победу у «Авангарда»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» обыграл «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2021, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
Авангард
Омск
0:1 Найт (Грицюк, Покка) – 00:25' (5x5)   1:1 Алексеев (Каюмов) – 03:30' (5x4)   2:1 Ильенко (Аверин) – 04:46' (5x5)   2:2 Толчинский (Сошников, Якупов) – 29:38' (5x4)   3:2 Анисимов (Каюмов) – 59:26' (5x5)

На 1-й минуте матча Корбан Найт вывел «ястребов» вперёд. На 4-й минуте Денис Алексеев с передачи Артура Каюмова сравнял счёт. Через минуту и 16 секунд Артём Ильенко после паса Егора Аверина вывел железнодорожников вперёд. На 30-й минуте Сергей Толчинский, реализовав численное большинство, восстановил равенство в счёте. За 34 секунды до конце третьего периода Артём Анисимов забил и принёс своей команде победу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Ярославле сыграет с «Автомобилистом». «Авангард» встретится в Череповце с «Северсталью». Оба матча пройдут 10 декабря.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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