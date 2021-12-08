«Локомотив» на последней минуте матча вырвал победу у «Авангарда»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» обыграл «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.
На 1-й минуте матча Корбан Найт вывел «ястребов» вперёд. На 4-й минуте Денис Алексеев с передачи Артура Каюмова сравнял счёт. Через минуту и 16 секунд Артём Ильенко после паса Егора Аверина вывел железнодорожников вперёд. На 30-й минуте Сергей Толчинский, реализовав численное большинство, восстановил равенство в счёте. За 34 секунды до конце третьего периода Артём Анисимов забил и принёс своей команде победу.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Ярославле сыграет с «Автомобилистом». «Авангард» встретится в Череповце с «Северсталью». Оба матча пройдут 10 декабря.
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