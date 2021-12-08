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«Динамо Р» — «Амур». Платная прямая трансляция
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«Амур» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах, обыграв рижское «Динамо»

«Амур» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах, обыграв рижское «Динамо»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ хабаровский «Амур» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу подопечных Михаила Кравеца.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2021, среда. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
1 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Галузин (Томашек, Любимов) – 18:51' (5x5)   0:2 Бутузов (Николишин, Аляев) – 53:07' (5x5)   1:2 Карьялайнен (Червены) – 58:19' (5x5)

На 19-й минуте Владимир Галузин вывел хабаровчан вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Давид Томашек и Роман Любимов. На 54-й минуте Владимир Бутузов увеличил преимущество своей команды. На 59-й минуте Ере Карьялайнен с передачи Рудольфа Червены отыграл одну шайбу, но на большее рижан не хватило.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 10 декабря в Риге сыграет с «Витязем». «Йокерит» 12 декабря встретится в гостях с «Адмиралом».

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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