«Амур» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах, обыграв рижское «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ хабаровский «Амур» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу подопечных Михаила Кравеца.

На 19-й минуте Владимир Галузин вывел хабаровчан вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Давид Томашек и Роман Любимов. На 54-й минуте Владимир Бутузов увеличил преимущество своей команды. На 59-й минуте Ере Карьялайнен с передачи Рудольфа Червены отыграл одну шайбу, но на большее рижан не хватило.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 10 декабря в Риге сыграет с «Витязем». «Йокерит» 12 декабря встретится в гостях с «Адмиралом».