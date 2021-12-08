Разин: считаю, какая-то сволочь вратарей «Северстали» просто сглазила

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги матча с «Йокеритом» (3:4 ОТ).



«Впервые в моей карьере такое, что с пустыми воротами отыгрываем две шайбы. Тем более вдвойне приятно, что это против команды «Йокерит». На данный момент они лидеры на Западе. Наши ребята — молодцы, хоть и проиграли. За волю к победе нам можно присудить и два очка, если была бы такая возможность. Спасибо ребятам большое, потому что в команде есть проблемы. Большие проблемы с составом.



Вообще, я считаю, какая-то сволочь наших вратарей просто сглазила. Такого не бывает вообще, что один получает травму, потом второй получает травму. У двоих сразу температура. Приезжает с фарм-клуба вратарь — тоже с температурой. Последнего вратаря мы взяли из «Алмаза» — их уже без вратаря оставили. Он отыграл последнюю игру — глазом напоролся в сушилке, что глаз не видит. Ни в какие ворота не лезет. Так не бывает, что происходит сейчас с нашими вратарями. Ещё раз команде хочу сказать спасибо. Двигаемся дальше.



Как чувствую этот тайминг, когда нужно снять? Прежде всего впервые, что так получилось. Нет такого, что подбираешь хоккеистов и на концовку хочешь выпустить ребят, которые способны разыграть, забить. Чтобы чувствовать тайминг — такого… У нас мало хоккеистов. С этим проблемы. Многие хоккеисты весь отрезок, всю игру не выдерживают, и на концовку хочется именно свежих выпустить. За две секунды — просто стечение обстоятельств», — приводит слова Разина официальная страница череповчан в социальной сети «ВКонтакте».