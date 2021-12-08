Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Разин: считаю, какая-то сволочь вратарей «Северстали» просто сглазила

Разин: считаю, какая-то сволочь вратарей «Северстали» просто сглазила
Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги матча с «Йокеритом» (3:4 ОТ).

«Впервые в моей карьере такое, что с пустыми воротами отыгрываем две шайбы. Тем более вдвойне приятно, что это против команды «Йокерит». На данный момент они лидеры на Западе. Наши ребята — молодцы, хоть и проиграли. За волю к победе нам можно присудить и два очка, если была бы такая возможность. Спасибо ребятам большое, потому что в команде есть проблемы. Большие проблемы с составом.

Вообще, я считаю, какая-то сволочь наших вратарей просто сглазила. Такого не бывает вообще, что один получает травму, потом второй получает травму. У двоих сразу температура. Приезжает с фарм-клуба вратарь — тоже с температурой. Последнего вратаря мы взяли из «Алмаза» — их уже без вратаря оставили. Он отыграл последнюю игру — глазом напоролся в сушилке, что глаз не видит. Ни в какие ворота не лезет. Так не бывает, что происходит сейчас с нашими вратарями. Ещё раз команде хочу сказать спасибо. Двигаемся дальше.

Как чувствую этот тайминг, когда нужно снять? Прежде всего впервые, что так получилось. Нет такого, что подбираешь хоккеистов и на концовку хочешь выпустить ребят, которые способны разыграть, забить. Чтобы чувствовать тайминг — такого… У нас мало хоккеистов. С этим проблемы. Многие хоккеисты весь отрезок, всю игру не выдерживают, и на концовку хочется именно свежих выпустить. За две секунды — просто стечение обстоятельств», — приводит слова Разина официальная страница череповчан в социальной сети «ВКонтакте».

Новость по теме
«Северсталь» отыгралась с 1:3 за полторы минуты, но в овертайме уступила «Йокериту»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021