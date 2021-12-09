Галлан – о 3:7 с «Колорадо»: мы просто открыли перед ними дверь

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал поражение от «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (3:7).

«Мы дали сопернику создать слишком голевых моментов, предоставили им чересчур много шансов. Мы просто открыли перед ними дверь. Нам не удалось строго сыграть в защите, как мы обычно это делаем, и мы об этом поговорили. Мы много теряли шайбу, а соперник этим воспользовался», – цитирует Галлана официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что в последних 13 матчах «Рейнджерс» одержали 11 побед, а встреча с «Колорадо» прервала семиматчевую победную серию команды из «Нью-Йорка». В текущем сезоне «Рейнджерс» с 37 очками занимают четвёртое место в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.