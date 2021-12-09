Галлан – о 3:7 с «Колорадо»: мы просто открыли перед ними дверь

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал поражение от «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (3:7).
«Мы дали сопернику создать слишком голевых моментов, предоставили им чересчур много шансов. Мы просто открыли перед ними дверь. Нам не удалось строго сыграть в защите, как мы обычно это делаем, и мы об этом поговорили. Мы много теряли шайбу, а соперник этим воспользовался», – цитирует Галлана официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что в последних 13 матчах «Рейнджерс» одержали 11 побед, а встреча с «Колорадо» прервала семиматчевую победную серию команды из «Нью-Йорка». В текущем сезоне «Рейнджерс» с 37 очками занимают четвёртое место в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
- 9 декабря 2021
-
12:05
-
11:14
-
10:56
-
10:41
-
10:23
-
10:00
-
09:54
-
09:25
-
08:47
-
08:26
-
07:53
-
05:38
-
04:54
-
04:34
-
03:40
-
03:15
-
00:00
- 8 декабря 2021
-
23:50
-
23:35
-
23:28
-
23:14
-
22:54
-
22:43
-
22:29
-
21:58
-
21:56
-
21:43
-
21:35
-
21:31
-
21:16
-
21:15
-
20:55
-
20:30
-
19:50
-
19:34