Стал известен главный тренер сборной Швеции на смену Гарпенлёву

Шведский хоккейный союз определился с фигурой нового главного тренера национальной команды, который возглавит сборную после ухода со своего поста Юхана Гарпенлёва. Им станет наставник «Векшё» Сэм Халлам, сообщает аккаунт сборной Швеции по хоккею в «Твиттере».
42-летний уроженец Вестерота возглавлял «Векшё» на протяжении последнего десятилетия. Он занял пост главного тренера в 2012 году и уже в дебютном сезоне сразу же вывел команду в элитный дивизион чемпионата Швеции. Под его руководством «Векшё» трижды – в 2015, 2018 и 2021 годах – становился чемпионом страны. Сам Халлам дважды признавался лучшим тренером чемпионата Швеции (2017 и 2018).
Ранее стало известно, что Шведский хоккейный союз не продлит контракт с Гарпенлёвым после окончания чемпионата мира 2022 года.
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