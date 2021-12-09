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Видео грязного удара Драйзайтля между ног Капризову

Видео грязного удара Драйзайтля между ног Капризову
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Вчера, 8 декабря, на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

По ходу первого периода российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов получил удар между ног от форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля, после чего немецкий хоккеист ударил россиянина об борт скамейки запасных своей команды. Судьи оставили этот эпизод без внимания.

Видео эпизода можно посмотреть здесь.

В текущем сезоне Капризов провёл 25 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 30 очков: забросил девять шайб и отдал 21 результативную передачу.

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