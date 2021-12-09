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Плющев: Чинахов и Ткачев киснут в АХЛ? Хороший агент раньше времени парней не увезёт

Плющев: Чинахов и Ткачев киснут в АХЛ? Хороший агент раньше времени парней не увезёт
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о положении российских нападающих Егора Чинахова и Владимира Ткачёва.

«Чинахову и Ткачёву нужно вернуться, чтобы не киснуть в АХЛ? У каждого своя судьба, каждый видит ситуацию по-своему. Навязывать ничего не хочу. У них есть родители, агенты. Хороший агент никогда раньше времени парня не увезёт, если он еще не окреп. Там лучшая лига в мире, там никого не учат, приехали – отрабатывайте контракт. Не тянешь основную команду – отправляешься в фарм-клуб, не тянешь фарм-клуб – до свидания», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Бобровым.

В текущем сезоне Егор Чинахов провёл за «Коламбус Блю Джекетс» 18 матчей и набрал четыре очка (1+3), Владимир Ткачёв сыграл четыре игры за «Лос-Анджелес Кингз».

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