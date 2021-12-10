Здено Хара разбил лицо Якову Тренину в жёсткой драке

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нэшвилл Предаторз» (3:4) 44-летний словацкий защитник хозяев Здено Хара подрался с 24-летним российским нападающим гостей Яковом Трениным.
Инцидент произошёл в середине первого периода. Хоккеисты обменялись несколькими ударами, но гораздо больше досталось Тренину. «Не расстраивайте Хару», — так прокомментировал бой канадский спортивный канал Sportsnet в своём «твиттере».
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После драки оба хоккеиста получили по пятиминутному штрафу.
В составе победителей забивали российский нападающий Яков Тренин, Райан Джохансен, Колтон Сиссонс и Ээли Толванен. У хозяев заброшенными шайбами отметились Остин Чарник, Андерс Ли и Ноа Добсон. Также на счету российского голкипера Семёна Варламова 25 сейвов.
Российский нападающий «Предаторз» Яков Тренин забросил свою четвёртую шайбу в сезоне. На 53-й минуте матча россиянин сравнял счёт. Ассистировали ему Таннер Жанно и Колтон Сиссонс.
У Тренина в текущем сезоне 26 матчей, 4 заброшенные шайбы и 3 результативные передачи.
Всего же в НХЛ у российского нападающего 92 игры, в которых он набрал 24 очка (11+13).
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