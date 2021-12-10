Яков Тренин забросил четвёртую шайбу в сезоне в матче с «Айлендерс»
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В эти минуты в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Нэшвилл Предаторз».
На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче ничейный – 3:3.
Российский нападающий «Предаторз» Яков Тренин забросил четвёртую шайбу в сезоне для себя. На 53-й минуте матча россиянин сравнял счёт в матче. Ассистировали ему Таннер Жанно и Колтон Сиссонс.
Кроме того, у гостей голами отметились Райан Джохансен и Сиссонс.
У Тренина в текущем сезоне 26 матчей, 4 заброшенные шайбы и 3 результативные передачи.
Всего же в НХЛ у российского нападающего 92 игры, в которых он набрал 24 очка (11+13).
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