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Тренину наложили семь швов после драки с Харой в матче с «Айлендерс»

Тренину наложили семь швов после драки с Харой в матче с «Айлендерс»
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Российскому нападающему «Нэшвилл Предаторз» Якову Тренину наложили семь швов после его драки со словацким защитником «Нью-Йорк Айлендерс» Здено Харой в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Ему наложили семь швов, он вернулся, играл отлично, продолжал играть в свою игру, и не было никакого чувства, что он зажался… Тренин является показательным игроком для нашей команды. У нас есть психологическая стойкость… и мы не опускаем руки», — передал в своём «твиттере» слова главного тренера «Нэшвилла» Джона Хайнса о Якове Тренине репортёр NHL Брукс Браттен.

Напомним, 10 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нэшвилл Предаторз» (3:4) 44-летний словацкий защитник хозяев Здено Хара подрался с 24-летним российским нападающим гостей Яковом Трениным в середине первого периода.

Хоккеисты обменялись несколькими ударами, но больше досталось Тренину. После драки оба хоккеиста получили по пятиминутному штрафу.

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