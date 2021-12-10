Толванен прокомментировал драку Тренина с Харой

Финский хоккеист «Нэшвилл Предаторз» Ээли Толванен отреагировал на драку своего российского одноклубника Якова Тренина со словацким защитником «Нью-Йорк Айлендерс» Здено Харой в матче регулярного чемпионата НХЛ.



«Я видел, как он сегодня снова сцепился [со Здено Харой], и подумал: «Ну вот, опять». Но он проделал действительно хорошую работу… Он вернулся, боролся и забил очень хороший гол», — передал в своём «твиттере» слова финского хоккеиста репортёр NHL Брукс Браттен.



Напомним, 10 декабря в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» в гостях обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:3. В середине первого периода Тренин подрался с Харой. После драки россиянину наложили семь швов, но он сумел вернуться на лёд, а в третьем периоде забил гол.



У Тренина в текущем сезоне 26 матчей, 4 заброшенные шайбы и 3 результативные передачи.



Всего же в НХЛ у российского нападающего 92 игры, в которых он набрал 24 очка (11+13).

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