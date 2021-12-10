Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Добро пожаловать в клуб». Бродо поздравил Флёри с 500-й победой в НХЛ

«Добро пожаловать в клуб». Бродо поздравил Флёри с 500-й победой в НХЛ
Комментарии

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Мартин Бродо поздравил голкипера «Чикаго Блэкхоукс» Марка-Андре Флёри с достижением отметки в 500 побед в Национальной хоккейной лиге.

«Поздравляю Марка-Андре Флёри с 500 победами! Добро пожаловать в клуб!» — написал экс-вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» в твиттер-аккаунте, приложив совместное фото.

Отметим, что Флёри стал третьим вратарём после самого Бродо (691) и Патрика Руа (551), достигшим отметки в 500 побед за карьеру (регулярный сезон) в истории НХЛ (с 1917-1918 гг. по настоящее время).

37-летний канадец дебютировал в НХЛ в составе «Питтсбург Пингвинз» в сезоне-2003/2004. Вместе с клубом он одержал победу в трёх Кубках Стэнли (2009, 2016, 2017). Также Флёри выступал за «Вегас Голден Найтс», а в этом сезоне присоединился к «Чикаго».

Новость по теме
Болельщики «Монреаля» скандировали имя Флёри в честь его 500-й победы в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021