«Добро пожаловать в клуб». Бродо поздравил Флёри с 500-й победой в НХЛ

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Мартин Бродо поздравил голкипера «Чикаго Блэкхоукс» Марка-Андре Флёри с достижением отметки в 500 побед в Национальной хоккейной лиге.



«Поздравляю Марка-Андре Флёри с 500 победами! Добро пожаловать в клуб!» — написал экс-вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» в твиттер-аккаунте, приложив совместное фото.

Отметим, что Флёри стал третьим вратарём после самого Бродо (691) и Патрика Руа (551), достигшим отметки в 500 побед за карьеру (регулярный сезон) в истории НХЛ (с 1917-1918 гг. по настоящее время).



37-летний канадец дебютировал в НХЛ в составе «Питтсбург Пингвинз» в сезоне-2003/2004. Вместе с клубом он одержал победу в трёх Кубках Стэнли (2009, 2016, 2017). Также Флёри выступал за «Вегас Голден Найтс», а в этом сезоне присоединился к «Чикаго».