Назаров — о драке Тренина: у Якова большие яйца, я знаю, что такое биться с Харой

Главный тренер ХК «Сочи», первый русский тафгай в НХЛ Андрей Назаров поделился мнением о драке между российским нападающим Яковом Трениным и словацким защитником Здено Харой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нэшвилл Предаторз» и «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3).



«Могу заявить, что у Якова Тренина, моего челябинского земляка, большие яйца. Я, будучи игроком НХЛ, тоже дрался со Здено Харой и знаю, что такое биться с ним. Правда, тогда словак был гораздо моложе.



На будущее: Якову в боях с такими соперниками лучше сразу входить в клинч, а не размениваться ударами. Но, повторюсь, Тренин повёл себя очень смело», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.