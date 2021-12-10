Форвард «Локомотива» Анисимов рассказал, как был вторым вратарём «Оттавы» в матче НХЛ

Нападающий «Локомотива» Артём Анисимов рассказал, как был запасным вратарём «Оттавы Сенаторз» во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (25 апреля 2021 года, 2:4).
«Поиграл и в Канаде, и в США. Есть ли разница в плане атмосферы, отношения к хоккею? Колоссальная разница. Мне больше нравилось играть в США. В Канаде пресса может съесть. Вокруг очень много СМИ, болельщиков. Я не читаю, что пишут про меня и команду, но на тех, кто следит за прессой и «Твиттером», это может сильно влиять.
Давление очень большое. Мне Никита Зайцев рассказывал, что в период игры за «Торонто» журналисты считали, сколько он точных передач отдал на тренировке. В Канаде всё под микроскопом. Любое действие в играх и на тренировках широко обсуждают.
В одном из матчей прошлого сезона был вторым вратарём? Это был ковидный сезон. Обычно есть запасной вратарь с опытом игры в так называемой «пивной лиге». На том матче с «Ванкувером» у нас было три вратаря. Один из них получил травму на разминке, за ним вышел другой, и тоже получил травму. Остался третий, а запасного не было. Обычно им является как раз вратарь из «пивной лиги». Я в том матче сидел в пресс-ложе. Вокруг ходил генеральный менеджер и спрашивал: «Кто сможет надеть форму и сесть на лавку запасным вратарём?» Я ответил, что могу.
Реально готов был выйти на лёд в случае травмы вратаря? Готов. Почему нет? Это как минимум весело. Нужно было использовать ситуацию на все 100%. Конечно, круто было бы выйти на лёд. Я сидел и думал, пусть случится что-то несерьёзное, и я бы отстоял свои пять минут. Причём я бы именно отстоял, а не отыграл.
Когда последний раз играл в воротах? В детстве. Но люблю тренировки вратарей. Смотрю, что они делают, изучаю их движения. Я могу найти слабые места у вратарей, чтобы было легче забивать голы», — цитирует Анисимова пресс-служба КХЛ.
- 10 декабря 2021
-
15:44
-
15:30
-
15:10
-
14:40
-
14:25
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:22
-
13:10
-
12:56
-
12:30
-
12:20
-
12:10
-
11:59
-
11:50
-
11:36
-
11:30
-
11:20
-
11:07
-
10:56
-
10:38
-
10:16
-
10:00
-
09:43
-
09:35
-
09:30
-
09:21
-
09:15
-
09:05
-
09:00
-
08:57
-
08:47
-
08:32
-
08:24