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Форвард «Локомотива» Анисимов рассказал, как был вторым вратарём «Оттавы» в матче НХЛ

Форвард «Локомотива» Анисимов рассказал, как был вторым вратарём «Оттавы» в матче НХЛ
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Нападающий «Локомотива» Артём Анисимов рассказал, как был запасным вратарём «Оттавы Сенаторз» во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (25 апреля 2021 года, 2:4).

«Поиграл и в Канаде, и в США. Есть ли разница в плане атмосферы, отношения к хоккею? Колоссальная разница. Мне больше нравилось играть в США. В Канаде пресса может съесть. Вокруг очень много СМИ, болельщиков. Я не читаю, что пишут про меня и команду, но на тех, кто следит за прессой и «Твиттером», это может сильно влиять.

Давление очень большое. Мне Никита Зайцев рассказывал, что в период игры за «Торонто» журналисты считали, сколько он точных передач отдал на тренировке. В Канаде всё под микроскопом. Любое действие в играх и на тренировках широко обсуждают.

В одном из матчей прошлого сезона был вторым вратарём? Это был ковидный сезон. Обычно есть запасной вратарь с опытом игры в так называемой «пивной лиге». На том матче с «Ванкувером» у нас было три вратаря. Один из них получил травму на разминке, за ним вышел другой, и тоже получил травму. Остался третий, а запасного не было. Обычно им является как раз вратарь из «пивной лиги». Я в том матче сидел в пресс-ложе. Вокруг ходил генеральный менеджер и спрашивал: «Кто сможет надеть форму и сесть на лавку запасным вратарём?» Я ответил, что могу.

Реально готов был выйти на лёд в случае травмы вратаря? Готов. Почему нет? Это как минимум весело. Нужно было использовать ситуацию на все 100%. Конечно, круто было бы выйти на лёд. Я сидел и думал, пусть случится что-то несерьёзное, и я бы отстоял свои пять минут. Причём я бы именно отстоял, а не отыграл.

Когда последний раз играл в воротах? В детстве. Но люблю тренировки вратарей. Смотрю, что они делают, изучаю их движения. Я могу найти слабые места у вратарей, чтобы было легче забивать голы», — цитирует Анисимова пресс-служба КХЛ.

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