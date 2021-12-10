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«Играть с этими парнями нереально». Протас — об игре в звене с Овечкиным и Кузнецовым

«Играть с этими парнями нереально». Протас — об игре в звене с Овечкиным и Кузнецовым
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Белорусский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас поделился эмоциями от игры в одной тройке с Евгением Кузнецовым и Александром Овечкиным.

«Я был действительно удивлён, но очень горжусь тем, что мне доверили играть с этими ребятами. Я стараюсь изо всех сил и просто наслаждаюсь этим. Чувствовал ли давление? Конечно, чувствовал. Наверное, это так у каждого молодого парня. Но они меня поддержали. Я просто старался изо всех сил, потому что играть с этими парнями нереально.

Овечкин перед первым матчем не сказал ничего особенного. Мы особо не разговаривали. Кузнецов просто помог мне разобраться в том, как они играют и что я должен делать, чтобы им помочь, и всевозможными мотивационными вещами вроде: «Поехали! Мы можем сделать это!» — приводит слова Протаса The Athletic.

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