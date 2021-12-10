Данис Зарипов проводит 1300-й матч в чемпионатах России, он рекордсмен по этому показателю

Матч «Ак Барса» с «Нефтехимиком» стал 1300-м в чемпионатах России для 40-летнего капитана казанцев Даниса Зарипова. Форвард — рекордсмен по количеству матчей в отечественных чемпионатах.
Матч «Ак Барс» — «Нефтехимик» проходит на стадионе «Татнефть-Арена».
Данис Зарипов перешёл в «Ак Барс» из «Мечела» в 2001 году, в 2013-2017 годах выступал за «Металлург». Он является рекордсменом «Ак Барса» в современной истории по количеству проведённых матчей (903), сезонов (17), заброшенных шайб (291) и набранных очков (639). 412 матчей Зарипов провёл за «барсов» в Суперлиге, 491 — в КХЛ. На его счету 639 (291+348) набранных очков в составе «Ак Барса».
Сегодняшний матч — 1300-й для него в чемпионатах России, в том числе 904 — за «Ак Барс», 301 — за «Металлург», 95 — за «Мечел», это является рекордом страны. Набрал 968 (430+538) очков — это второй показатель в отечественных чемпионатах.
Кроме того, Зарипов — второй снайпер отечественного хоккея, в матче с «Торпедо» (20 ноября 2021 года) обогнал Бориса Михайлова. Сейчас на его счету 430 шайб. Форвард повторил рекорд Андрея Субботина, отличившись голами в 23 розыгрышах отечественных чемпионатов.
Зарипов — шестикратный чемпион России (4 раза — с «Ак Барсом»), пятикратный обладатель Кубка Гагарина (три раза — с «Ак Барсом»), четырёхкратный серебряный призёр ЧР (три раза — с «Ак Барсом»), двукратный бронзовый призёр ЧР в составе «Ак Барса»; обладатель Кубка европейских чемпионов и Континентального кубка в составе «Ак Барса»; трёхкратный чемпион мира (2008, 2009, 2014), серебряный (2015) и бронзовый (2007) призёр ЧМ; Заслуженный мастер спорта РФ (2009).
- 10 декабря 2021
-
20:00
-
19:56
-
19:46
-
19:18
-
19:06
-
18:54
-
18:49
-
18:44
-
18:35
-
18:23
-
17:56
-
17:16
-
17:00
-
16:58
-
16:35
-
15:44
-
15:30
-
15:10
-
14:40
-
14:25
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:22
-
13:10
-
12:56
-
12:30
-
12:20
-
12:10
-
11:59
-
11:50
-
11:36
-
11:30
-
11:20
-
11:07