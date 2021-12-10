Данис Зарипов проводит 1300-й матч в чемпионатах России, он рекордсмен по этому показателю

Матч «Ак Барса» с «Нефтехимиком» стал 1300-м в чемпионатах России для 40-летнего капитана казанцев Даниса Зарипова. Форвард — рекордсмен по количеству матчей в отечественных чемпионатах.



Матч «Ак Барс» — «Нефтехимик» проходит на стадионе «Татнефть-Арена».

Данис Зарипов перешёл в «Ак Барс» из «Мечела» в 2001 году, в 2013-2017 годах выступал за «Металлург». Он является рекордсменом «Ак Барса» в современной истории по количеству проведённых матчей (903), сезонов (17), заброшенных шайб (291) и набранных очков (639). 412 матчей Зарипов провёл за «барсов» в Суперлиге, 491 — в КХЛ. На его счету 639 (291+348) набранных очков в составе «Ак Барса».



Сегодняшний матч — 1300-й для него в чемпионатах России, в том числе 904 — за «Ак Барс», 301 — за «Металлург», 95 — за «Мечел», это является рекордом страны. Набрал 968 (430+538) очков — это второй показатель в отечественных чемпионатах.



Кроме того, Зарипов — второй снайпер отечественного хоккея, в матче с «Торпедо» (20 ноября 2021 года) обогнал Бориса Михайлова. Сейчас на его счету 430 шайб. Форвард повторил рекорд Андрея Субботина, отличившись голами в 23 розыгрышах отечественных чемпионатов.



Зарипов — шестикратный чемпион России (4 раза — с «Ак Барсом»), пятикратный обладатель Кубка Гагарина (три раза — с «Ак Барсом»), четырёхкратный серебряный призёр ЧР (три раза — с «Ак Барсом»), двукратный бронзовый призёр ЧР в составе «Ак Барса»; обладатель Кубка европейских чемпионов и Континентального кубка в составе «Ак Барса»; трёхкратный чемпион мира (2008, 2009, 2014), серебряный (2015) и бронзовый (2007) призёр ЧМ; Заслуженный мастер спорта РФ (2009).