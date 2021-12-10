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СКА крупно обыграл лидирующий в КХЛ «Металлург», магнитогорцы пропустили пять шайб

СКА крупно обыграл лидирующий в КХЛ «Металлург», магнитогорцы пропустили пять шайб
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 5:1 (2:0, 0:0, 3:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2021, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бурдасов (Кемппайнен) – 00:08' (5x5)   0:2 Гусев (Кузьменко, Бурдасов) – 14:47' (5x4)   0:3 Пыленков (Кемппайнен) – 44:14' (5x4)   1:3 Зернов (Карпов, Николаев) – 45:54' (5x5)   1:4 Гусев (Воробьёв, Моисеев) – 53:24' (5x5)   1:5 Кузьменко (Бурдасов) – 57:06' (en)

На 8-й секунде Антон Бурдасов с передачи Йоонаса Кемппайнена хлёстким броском вывел гостей вперёд. На 15-й минуте Никита Гусев, реализовав численное большинство, увеличил преимущество СКА. Очки за результативные передачи получили Андрей Кузьменко и Антон Бурдасов. На 45-й минуте Даниил Пыленков после паса Кемппайнена забил третий гол в ворота «Магнитки». Менее чем через две минуты Денис Зернов отыграл одну шайбу. На 54-й минуте Никита Гусев оформил дубль. На 58-й минуте Андрей Кузьменко забросил пятую шайбу в ворота Юхо Олкинуоры.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в Магнитогорске сыграет с «Авангардом». СКА в Санкт-Петербурге встретится с московским «Динамо». Оба матча пройдут 12 декабря.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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