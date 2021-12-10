СКА крупно обыграл лидирующий в КХЛ «Металлург», магнитогорцы пропустили пять шайб

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 5:1 (2:0, 0:0, 3:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

На 8-й секунде Антон Бурдасов с передачи Йоонаса Кемппайнена хлёстким броском вывел гостей вперёд. На 15-й минуте Никита Гусев, реализовав численное большинство, увеличил преимущество СКА. Очки за результативные передачи получили Андрей Кузьменко и Антон Бурдасов. На 45-й минуте Даниил Пыленков после паса Кемппайнена забил третий гол в ворота «Магнитки». Менее чем через две минуты Денис Зернов отыграл одну шайбу. На 54-й минуте Никита Гусев оформил дубль. На 58-й минуте Андрей Кузьменко забросил пятую шайбу в ворота Юхо Олкинуоры.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в Магнитогорске сыграет с «Авангардом». СКА в Санкт-Петербурге встретится с московским «Динамо». Оба матча пройдут 12 декабря.