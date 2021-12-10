«Локомотив» всухую проиграл в матче с «Автомобилистом», прервав победную серию

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» обыграл «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Николая Заварухина.

На 35-й минуте Александр Щемеров вывел екатеринбургскую команду вперёд. За шесть секунд до конца второго игрового отрезка Патрис Кормье с передачи Данила Романцева увеличил преимущество «Автомобилиста».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Ярославле сыграет с ЦСКА. «Автомобилист» в Москве встретится со «Спартаком». Оба матча пройдут 12 декабря.