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«Локомотив» всухую проиграл в матче с «Автомобилистом», прервав победную серию

«Локомотив» всухую проиграл в матче с «Автомобилистом», прервав победную серию
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» обыграл «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Николая Заварухина.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2021, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
0 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Щемеров – 34:33' (5x5)   0:2 Кормье (Романцев) – 39:54' (5x5)

На 35-й минуте Александр Щемеров вывел екатеринбургскую команду вперёд. За шесть секунд до конца второго игрового отрезка Патрис Кормье с передачи Данила Романцева увеличил преимущество «Автомобилиста».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Ярославле сыграет с ЦСКА. «Автомобилист» в Москве встретится со «Спартаком». Оба матча пройдут 12 декабря.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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