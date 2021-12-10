Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» обыграл «Йокерит». Вратарь Сковронский оформил шат-аут в третьем матче в КХЛ

«Спартак» обыграл «Йокерит». Вратарь Сковронский оформил шат-аут в третьем матче в КХЛ
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» обыграл «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Бориса Миронова.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2021, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 0
Йокерит
Хельсинки
1:0 Широков (Хед) – 27:31' (5x5)   2:0 Квартальнов (Цыплаков, Хед) – 46:05' (5x5)

На 28-й минуте Сергей Широков с передачи Тима Хеда вывел московскую команду вперёд. На 47-й минуте Данила Квартальнов увеличил преимущество красно-белых, очки за результативные передачи на свой счёт записали Максим Цыплаков и Вячеслав Солодухин. Шат-аут оформил 23-летний голкипер «Спартака» Андрей Сковронский. Это был его третий матч в КХЛ и первый — в старте.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в Москве сыграет с «Автомобилистом». «Йокерит» в Минске встретится с «Динамо». Оба матча пройдут 12 декабря.

Новость по теме
«Спартак» вышел на матч с «Йокеритом» без основных вратарей, Данск и Красиков приболели
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021