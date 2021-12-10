«Спартак» обыграл «Йокерит». Вратарь Сковронский оформил шат-аут в третьем матче в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» обыграл «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Бориса Миронова.

На 28-й минуте Сергей Широков с передачи Тима Хеда вывел московскую команду вперёд. На 47-й минуте Данила Квартальнов увеличил преимущество красно-белых, очки за результативные передачи на свой счёт записали Максим Цыплаков и Вячеслав Солодухин. Шат-аут оформил 23-летний голкипер «Спартака» Андрей Сковронский. Это был его третий матч в КХЛ и первый — в старте.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в Москве сыграет с «Автомобилистом». «Йокерит» в Минске встретится с «Динамо». Оба матча пройдут 12 декабря.