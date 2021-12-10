«Спартак» вышел на матч с «Йокеритом» без основных вратарей, Данск и Красиков приболели

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» встречается с «Йокеритом». Встреча проходит на стадионе «Мегаспорт» в столице Российской Федерации. Счёт к концу первого периода — 0:0.
В матче не принимают участия вратари красно-белых Оскар Данск и Алексей Красиков.
«Данск и Красиков приболели перед игрой», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе «Спартака».
В текущем сезоне 27-летний Данск провёл 14 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, одержав четыре победы при коэффициенте надёжности 2.90 и 90,1% отражённых бросков. 25-летний Красиков принял участие в 28 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых победил 15 раз. В среднем за матч россиянин отражал 91,9% бросков при коэффициенте надёжности 2.11.
- 10 декабря 2021
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