Данила Квартальнов забросил первую шайбу в КХЛ. Ему потребовалось 108 матчей
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» обыграл «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Бориса Миронова.
На 47-й минуте при счёте 1:0 в пользу красно-белых Данилу Квартальнова вывели на бросок с правого фланга. Нападающий бросил, и шайба попала в дальнюю девятку — 2:0.
Таким образом, 24-летний Квартальнов забросил свою первую шайбу в КХЛ. Матч с «Йокеритом» был для него 108-м в Континентальной хоккейной лиге.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
За всю карьеру в КХЛ Квартальнов, с учётом матча с «Йокеритом», набрал 10 очков: на его счету один гол и девять результативных передач.
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