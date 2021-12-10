Данила Квартальнов забросил первую шайбу в КХЛ. Ему потребовалось 108 матчей

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» обыграл «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Бориса Миронова.

На 47-й минуте при счёте 1:0 в пользу красно-белых Данилу Квартальнова вывели на бросок с правого фланга. Нападающий бросил, и шайба попала в дальнюю девятку — 2:0.

Таким образом, 24-летний Квартальнов забросил свою первую шайбу в КХЛ. Матч с «Йокеритом» был для него 108-м в Континентальной хоккейной лиге.

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За всю карьеру в КХЛ Квартальнов, с учётом матча с «Йокеритом», набрал 10 очков: на его счету один гол и девять результативных передач.