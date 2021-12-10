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«Витязь» в овертайме сломил сопротивление рижского «Динамо» и одержал вторую победу подряд

«Витязь» в овертайме сломил сопротивление рижского «Динамо» и одержал вторую победу подряд
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Юрия Бабенко.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2021, пятница. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
2 : 3
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Оямяки (Аалтонен, Лямин) – 01:46' (5x5)   1:1 Елисеев (Дарзиньш) – 12:06' (5x5)   1:2 Одетт (Смолин, Головков) – 12:57' (5x5)   2:2 Тиивола (Гормли, Радил) – 43:26' (5x4)   2:3 Старков (Кемиляйнен) – 64:24' (4x3)

На 2-й минуте Нико Оямяки вывел гостей вперёд. На 13-й минуте Николай Елисеев с передачи Лауриса Дарзиньша сравнял счёт. Через 51 секунду Даниэль Одетт во второй раз в матче вывел подольскую команду вперёд. На 44-й минуте Петер Тиивола восстановил равенство в счёте. На последней минуте овертайма победу «Витязю» принёс Степан Старков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 22 декабря в Подольске вновь сыграет с рижанами. «Динамо» следующую встречу проведёт 12 декабря в Риге с «Торпедо».

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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