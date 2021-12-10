«Витязь» в овертайме сломил сопротивление рижского «Динамо» и одержал вторую победу подряд

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Юрия Бабенко.

На 2-й минуте Нико Оямяки вывел гостей вперёд. На 13-й минуте Николай Елисеев с передачи Лауриса Дарзиньша сравнял счёт. Через 51 секунду Даниэль Одетт во второй раз в матче вывел подольскую команду вперёд. На 44-й минуте Петер Тиивола восстановил равенство в счёте. На последней минуте овертайма победу «Витязю» принёс Степан Старков.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 22 декабря в Подольске вновь сыграет с рижанами. «Динамо» следующую встречу проведёт 12 декабря в Риге с «Торпедо».