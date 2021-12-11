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Голевая передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Баффало», у Георгиева 36 сейвов

Голевая передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Баффало», у Георгиева 36 сейвов
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей забивали Мика Зибанеджад и Алекси Лафренье. В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Бретт Мюррей. На счету российского нападающего Артемия Панарина одна результативная передача. Голкипер Александр Георгиев совершил 36 сейвов в данной встрече.

«Рейнджерс» в прошлом матче уступили «Колорадо Эвеланш» со счётом 3:7.

«Баффало», в свою очередь, потерпел шестое поражение кряду.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2021, суббота. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 04:48' (5x4)   0:2 Лафренье (Фокс, Хитил) – 29:47' (5x5)   1:2 Мюррей (Писик, Окпосо) – 54:37' (5x5)
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