Голевая передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Баффало», у Георгиева 36 сейвов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



В составе победителей забивали Мика Зибанеджад и Алекси Лафренье. В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Бретт Мюррей. На счету российского нападающего Артемия Панарина одна результативная передача. Голкипер Александр Георгиев совершил 36 сейвов в данной встрече.



«Рейнджерс» в прошлом матче уступили «Колорадо Эвеланш» со счётом 3:7.



«Баффало», в свою очередь, потерпел шестое поражение кряду.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.