Голевая передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Баффало», у Георгиева 36 сейвов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В составе победителей забивали Мика Зибанеджад и Алекси Лафренье. В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Бретт Мюррей. На счету российского нападающего Артемия Панарина одна результативная передача. Голкипер Александр Георгиев совершил 36 сейвов в данной встрече.
«Рейнджерс» в прошлом матче уступили «Колорадо Эвеланш» со счётом 3:7.
«Баффало», в свою очередь, потерпел шестое поражение кряду.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
- 11 декабря 2021
-
06:32
-
06:29
-
06:27
-
06:20
-
06:20
-
06:13
-
06:10
-
05:59
-
05:52
-
05:47
-
05:44
-
05:39
-
05:31
-
04:35
-
03:59
-
02:53
-
02:14
- 10 декабря 2021
-
23:46
-
23:34
-
23:18
-
23:02
-
23:00
-
22:36
-
22:20
-
22:05
-
21:49
-
21:36
-
21:36
-
21:18
-
21:10
-
20:55
-
20:28
-
20:00
-
19:56
-
19:46