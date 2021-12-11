Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сибирь» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Филадельфия» прервала серию из 10 поражений, победив «Вегас». Проворов, Дадонов без очков

«Филадельфия» прервала серию из 10 поражений, победив «Вегас». Проворов, Дадонов без очков
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе «лётчиков» отличились Кевин Хэйз, Макс Уиллман, Шон Кутюрье и Джеймс ван Римсдайк. За «золотых рыцарей» дубль оформил Макс Пасиоретти, ещё один гол забил Вильям Карлссон. Иван Проворов и Евгений Дадонов очков не набрали.

Таким образом, «Филадельфия» прервала серию из 10 поражений. Предыдущую победу «лётчики» одержали 17 ноября во встрече с «Калгари Флэймз» (2:1 ОТ).

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2021, суббота. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Хейз (Лотон) – 04:20' (4x4)   1:1 Карлссон (Маршессо, Смит) – 19:11' (5x5)   1:2 Уиллман (Браун, Макьюэн) – 25:53' (5x5)   2:2 Пасиоретти (Пьетранджело, Стоун) – 38:30' (5x5)   2:3 Кутюрье (Яндл, Жиру) – 43:53' (5x4)   2:4 ван Римсдайк (Конечны, Яндл) – 49:37' (5x4)   3:4 Пасиоретти (Теодор, Пьетранджело) – 58:15' (6x4)

В параллельном матче «Ванкувер Кэнакс» дома в серии буллитов обыграл «Виннипег Джетс». Василий Подколзин и Евгений Свечников результативными действиями не отметились.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2021, суббота. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
Б
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Хёгландер (Хорват, Хьюз) – 06:29' (5x5)   1:1 Уилер (Шмидт, Коннор) – 11:07' (5x4)   2:1 Хёгландер (Хорват) – 19:40' (5x5)   2:2 Коннор (Уилер) – 26:09' (5x5)   3:2 Гарланд (Миллер) – 27:06' (5x5)   3:3 Шайфли (Коннор, Уилер) – 31:08' (5x5)   4:3 Петтерссон – 65:00' (ПБ)
Новость по теме
Перед игрой «Ванкувера» на лёд выехал Делориан в стиле машины времени из «Назад в будущее»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021