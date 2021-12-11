«Филадельфия» прервала серию из 10 поражений, победив «Вегас». Проворов, Дадонов без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.
В составе «лётчиков» отличились Кевин Хэйз, Макс Уиллман, Шон Кутюрье и Джеймс ван Римсдайк. За «золотых рыцарей» дубль оформил Макс Пасиоретти, ещё один гол забил Вильям Карлссон. Иван Проворов и Евгений Дадонов очков не набрали.
Таким образом, «Филадельфия» прервала серию из 10 поражений. Предыдущую победу «лётчики» одержали 17 ноября во встрече с «Калгари Флэймз» (2:1 ОТ).
В параллельном матче «Ванкувер Кэнакс» дома в серии буллитов обыграл «Виннипег Джетс». Василий Подколзин и Евгений Свечников результативными действиями не отметились.
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