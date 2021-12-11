Капитан «Виннипега» получил жуткую травму столкновении с Подколзиным и защитником «Джетс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 4:3.

В одном из эпизодом матча серьёзную травму получил капитан «реактивных» Блейк Уилер. В борьбе за шайбу американец столкнулся со скользящими по льду защитником «Виннипега» Натаном Больё и российским нападающим «Ванкувера» Василием Подколзиным, попав между ними. Нога Уилера неприятно выгнулась, после чего нападающий рухнул на лёд.

Видео момента можно посмотреть здесь.

Отметим, что в этой встрече 35-летний капитан «Виннипега» набрал три очка — к голу он прибавил две результативные передачи.