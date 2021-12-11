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«Витязь» выкупил контракт голкипера Антона Тодыкова

«Витязь» выкупил контракт голкипера Антона Тодыкова
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Как стало известно «Чемпионату», подмосковный «Витязь» выкупил контракт вратаря Антона Тодыкова. Теперь российский голкипер, получивший статус неограниченно свободного агента, ведёт переговоры с другими клубами КХЛ.

В текущем сезоне 29-летний вратарь принял участие в пяти встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых не одержал ни одной победы. В среднем за матч российский голкипер отражал 82,4% бросков при коэффициенте надёжности 4.62.

Тодыков находился в системе «Витязя» с 2016 года, в КХЛ дебютировал осенью 2017 года. В минувшем сезоне он принял участие в 24 матчах, достигнув показателя в 91.6% отражённых бросков и коэффициента надёжности 2.91. В апреле 2021 года российский голкипер продлил соглашение с «Витязем».

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