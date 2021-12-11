Стало известно, когда сборная России объявит состав на МЧМ-2022

Главный тренер молодёжной сборной России Сергей Зубов поделился подробностями формирования заявки команды.
«Кто из игроков будет вызван из Северной Америки? Мы находимся на постоянной связи с нашими скаутами. На данный момент мы не сможем определиться и сказать какие-то имена. Всё будет объявлено 14 декабря.
В следующие три дня запланированы двухразовые занятия, это будет микроцикл. 14-го числа уже официально объявляем состав, 15-го числа вылетаем в Канаду. По прибытии будет карантин, непростое время. Ребята уже сталкивались с этим, поделятся ощущениями. Все команды в одних и тех же условиях, будем заниматься с ребятами по «Зуму», у нас уже есть отработанная технология. Сыграем два матча, с Германией 19 декабря и с Канадой 22-го числа, потом переезжаем в Ред-Дир, где продолжим подготовку до первой официальной игры.
Есть кандидатуры по капитанам и ассистентам, но пока не пришли к решению. После объявления состава вернёмся к этому вопросу», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 11 декабря 2021
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