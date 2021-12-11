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Слепышев не сыграет на Кубке Первого канала. Он получил травму в драке с Ураковым

Слепышев не сыграет на Кубке Первого канала. Он получил травму в драке с Ураковым
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Нападающий ЦСКА и сборной России Антон Слепышев не поможет национальной команде на Кубке Первого канала, сообщает «РИА Новости Спорт». Хоккеист получил травму во время матча КХЛ с нижегородским «Торпедо» в результате драки с форвардом Кириллом Ураковым.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Расписание игр сборной России на Кубке Первого канала:

15 декабря (среда)
18:30 мск, Россия – Канада;

16 декабря (четверг)
18:30 мск, Швеция — Россия;
Вынесенный матч: Чехия — Финляндия;

17 декабря (пятница)
15:00 мск, Канада — Швеция;

18 декабря (суббота)
11:00 мск, Финляндия — Канада;
15:30 мск, Россия — Чехия;

19 декабря (воскресенье)
11:00 мск, Чехия – Швеция;
15:30 мск, Россия – Финляндия.

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