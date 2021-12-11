Слепышев не сыграет на Кубке Первого канала. Он получил травму в драке с Ураковым
Поделиться
Нападающий ЦСКА и сборной России Антон Слепышев не поможет национальной команде на Кубке Первого канала, сообщает «РИА Новости Спорт». Хоккеист получил травму во время матча КХЛ с нижегородским «Торпедо» в результате драки с форвардом Кириллом Ураковым.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Расписание игр сборной России на Кубке Первого канала:
15 декабря (среда)
18:30 мск, Россия – Канада;
16 декабря (четверг)
18:30 мск, Швеция — Россия;
Вынесенный матч: Чехия — Финляндия;
17 декабря (пятница)
15:00 мск, Канада — Швеция;
18 декабря (суббота)
11:00 мск, Финляндия — Канада;
15:30 мск, Россия — Чехия;
19 декабря (воскресенье)
11:00 мск, Чехия – Швеция;
15:30 мск, Россия – Финляндия.
Новость по темеСтал известен состав сборной России на Кубок Первого канала
Комментарии
- 11 декабря 2021
-
17:13
-
16:55
-
16:43
-
16:31
-
16:14
-
16:08
-
16:04
-
15:58
-
15:57
-
15:54
-
15:51
-
15:42
-
15:34
-
15:04
-
14:51
-
14:34
-
14:11
-
14:07
-
13:49
-
13:26
-
13:13
-
12:43
-
12:31
-
12:22
-
12:17
-
11:47
-
11:18
-
11:00
-
10:46
-
10:25
-
10:15
-
09:52
-
09:27
-
09:12
-
09:00
Партнерский контент