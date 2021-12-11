Слепышев не сыграет на Кубке Первого канала. Он получил травму в драке с Ураковым

Нападающий ЦСКА и сборной России Антон Слепышев не поможет национальной команде на Кубке Первого канала, сообщает «РИА Новости Спорт». Хоккеист получил травму во время матча КХЛ с нижегородским «Торпедо» в результате драки с форвардом Кириллом Ураковым.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Расписание игр сборной России на Кубке Первого канала:



15 декабря (среда)

18:30 мск, Россия – Канада;



16 декабря (четверг)

18:30 мск, Швеция — Россия;

Вынесенный матч: Чехия — Финляндия;



17 декабря (пятница)

15:00 мск, Канада — Швеция;



18 декабря (суббота)

11:00 мск, Финляндия — Канада;

15:30 мск, Россия — Чехия;



19 декабря (воскресенье)

11:00 мск, Чехия – Швеция;

15:30 мск, Россия – Финляндия.