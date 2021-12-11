Мартемьянов: Шенфельду коньком разрезали руку или ногу. Я не понял, его увели зашивать

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Трактором» (2:4).

«Боевой матч был со стороны обеих команд. Считаю, что игра получилась. Жаль, что проиграли. К парням по самоотдаче вообще претензий никаких нет: сражались все, кто как мог, в каком состоянии.

Что надломилось в третьем периоде? Забили гол, вот и надломилось. Надо учитывать физиологию человека. Мы приехали из московского часового пояса. Перестройка организма идёт, подготовка немножко скомкана. Но ещё раз повторюсь: благодарен парням, что бились до конца. И где-то концентрация теряется.

Было желание перетряхнуть состав? Смысла перетряхивать я не видел, и мои коллеги тоже не видели. Хорошая игра была в Нижнекамске. Играли командой и кого-то выдёргивать смысла пока не видели. Дальше будем думать, что и как, у нас опять травмы пошли. Будем заниматься завтра утром. Вторая пропущенная шайба пришла, потому что в том моменте не было простоты? Я бы сказал, что во многих моментах простоты не было. Всё-таки команда соперника в этом моменте мастеровитее и опытнее. Проще играют и в атаке, очень много бросают, более нацелены на ворота. Во втором периоде упустили массу атак. И, теряя в поперечных передачах, они бросали. Думаю, это сказалось в концовке. Думаю, мы могли бы ещё забить, если бы были более нацелены на ворота.

Волнует ли физическое состояние команды, учитывая, что матч завтра? Хоть волнует, хоть не волнует, играть надо будет. Тут зависит от парней. Сейчас все дружно пошли в зал восстанавливаться. По составу будем думать. Кто посвежее, скорее всего, в бой пустим. Но, конечно, волнует. Сложные матчи, тем более где-то эмоции отрицательные после поражения пришли. Надеялись, что дотащим хотя бы до овертайма. Но верим, что парни восстанут. И это последние матчи показали на выезде: мы прекрасно третий период провели в Ярославле, хороши играли в Нижнекамске.

Есть опасения по физическому состоянию. Отсутствие Шенфельда? Коньком разрезали. Не понял, руку или ногу, зашивали, увели. Что с Сятери? Приболел, температура небольшая. Завтра посмотрим, в каком состоянии. У нас не только он тащил, у нас и Антон тащит. У нас никто в одного не играет, играли командой.

Саня Шаров потихоньку становится одним из лидеров команды. От него многое зависит. И дорога ему открыта. Будет так продолжать прогрессировать – никаких вопросов к нему не будет. Он и вчетвером играет, и «пять на пять». По сравнению с началом сезона это другой игрок совершенно.

Получил ли эстетическое удовольствие от попадания Шарова в перекладину в первом периоде? Безусловно, комбинация была хороша. Если бы засчитали гол, то это было бы вообще здорово. Парни сыграли в ритм атаки, открывались, всё было по делу. Если такие голы будут забивать – это украшает хоккей. Но опять же, простота игры в атаке. «Трактору» она принесла успех. Нам, к сожалению, пока нет. Но считаю, все игры с «Трактором» были упорные в этом сезоне, начиная с турнира в Челябинске», – передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Елена Василевич.