НХЛ признала голевую ошибку судей, которая принесла победу «Рейнджерс» в матче с «Баффало»

Национальная хоккейная лига признала результативную ошибку в матче регулярного чемпионата между «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», которая принесла победу «Рейнджерс».



Менее чем за минуту до конца третьего периода Виктор Олофссон отметился заброшенной шайбой, и изначально судьи её засчитали, однако после видеочелленджа шайбу отменили.



Во избежание оффсайда игрок не трогал шайбу в чужой зоне, пока все игроки не вышли из неё.

«Первоначальное решение должно было остаться в силе. В случаях, когда видеоповтор не может окончательно определить правильность, политика лиги заключается в том, чтобы придерживаться первоначального решения», – написала пресс-служба НХЛ в «Твиттере».

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