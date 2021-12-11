В сезоне-2021/2022 «Рейнджерс» одержали победы во всех матчах, когда забивал Лафренье

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей забивали Мика Зибанеджад и Алекси Лафренье, который стал автором победной шайбы. В нынешнем сезоне в активе канадского форварда 6 точных бросков в 26 матчах, и примечательно, что во всех, когда первый номер драфта НХЛ 2020 года забрасывал его шайбу, его команда одерживала победу.

В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Бретт Мюррей. На счету российского нападающего Артемия Панарина одна результативная передача. Голкипер Александр Георгиев совершил 36 сейвов в данной встрече.